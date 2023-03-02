Первый иностранный тренер в России: мне срывали работу, мы не могли наиграть состав

Бывший тренер «Уралана» Борис Буняк рассказал о подробностях работы в клубе из Элисты.

«Причин неудач было много. Определённый вклад в поражения внесли и сами игроки своим непрофессиональным отношением к делу. Но значительная часть ответственности за это лежит на руководстве клуба, которое слишком толерантно относилось к недисциплинированности и непрофессионализму футболистов», — приводит слова Буняка «Чемпионат».

Тренер считает, что дисциплину можно было повысить штрафами.

«Когда в чемпионате возникала пауза, вместо четырёх-пяти выходных футболисты могли отсутствовать десять и более дней, что сходило им с рук. Самовольные отлучки дестабилизировали команду. Мне срывали работу, мы не могли наиграть состав, так как лидеров команды просто не было на тренировках!» — рассказал он.

По словам 68-летнего серба, он настаивал, что так расслаблять игроков нельзя.

«Если не ошибаюсь, после пяти туров клуб отпустил игроков на родину! Но отъезд — это ещё полбеды. Они же возвращались, когда кому вздумается. Кто-то приезжал за два-три дня до матча, а кто-то — вообще за сутки! Это была катастрофа. Тогда я понял, что всё, что я делаю, — это иллюзия. При таком подходе «Уралан» не мог рассчитывать на лучшие результаты», — подытожил он.

Буняк работал в «Уралане» в 2000 году. Он является первым в истории российского футбола главным тренером-иностранцем.

Ранее сербский тренер Миодраг Божович заявил, что его не ценят в России как специалиста.