«Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обвинения Педриньо в домашнем насилии

Бразильский «Сан-Паулу» выступил с заявлением по поводу обращения бывшей девушки полузащитника клуба Педриньо, права на которого принадлежат московскому «Локомотиву», в полицию о случае домашнего насилия.

«Мы узнали о заявлении в полицию против Педриньо от Аманды Нуньес, которая является его бывшей девушкой. «Сан-Паулу» с максимальным вниманием будет следить за расследованием, проводимым полицией и другими компетентными органами. Клуб никогда не будет мириться с какой-либо агрессией в отношении женщин и при надлежащем расследовании дела примет все необходимые меры», — говорится в заявлении бразильского клуба.

Аманда Нуньес, экс-девушка 23-летнего бразильца, написала заявление в полицию по поводу насилия со стороны полузащитника с нанесением телесных повреждений.

Педриньо выступает за «Сан-Паулу» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отдал Педриньо в аренду «Сан-Паулу».