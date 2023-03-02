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Салихова назвала Осинькина лучшим российским тренером

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Зарема Салихова, жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала лучшего российского тренера в настоящий момент.
Салихова назвала Осинькина лучшим российским тренером
  • РИА Новости

«Браво, Осинькин! Каждое трансферное окно у него новый состав. При этом команда имеет атакующий стиль, игроки мотивированы и готовы физически. На мой взгляд, сейчас он — лучший российский тренер», — цитирует Салихову Metaratings.

1 марта «Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» в ответном матче 1/4 финала «Пути РПЛ» Кубка России и вышли в полуфинал турнира по сумме двух игр. 

Игорь Осинькин работает в самарском клубе с 2020 года.

Ранее Владимир Писарский отказался комментировать свой возможный переход в «Зенит».

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