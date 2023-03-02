Узнать больше

Источник: датский клуб отказался от матча с ФК «Тюмень» за 40 минут до начала игры

Короткая ссылка
Датский клуб «Исхой» отказался от проведения матча с ФК «Тюмень» на сборе в Турции.
Источник: датский клуб отказался от матча с ФК «Тюмень» за 40 минут до начала игры
  • Gettyimages.ru

По информации Telegram-канала «Мутко против», датчане сообщили об этом решении 1 марта за 40 минут до начала игры. Футболисты российской команды готовились выходить на разминку, когда к полю подъехали шесть игроков «Исхоя» и рассказали, что им запретили играть.

«Тюмень» планирует добиться выплаты компенсации, так как в подписанном договоре есть пункт о штрафе за отказ от встречи. 

Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить