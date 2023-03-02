Источник: датский клуб отказался от матча с ФК «Тюмень» за 40 минут до начала игры

Датский клуб «Исхой» отказался от проведения матча с ФК «Тюмень» на сборе в Турции.

По информации Telegram-канала «Мутко против», датчане сообщили об этом решении 1 марта за 40 минут до начала игры. Футболисты российской команды готовились выходить на разминку, когда к полю подъехали шесть игроков «Исхоя» и рассказали, что им запретили играть.

«Тюмень» планирует добиться выплаты компенсации, так как в подписанном договоре есть пункт о штрафе за отказ от встречи.

Ранее сообщалось, что «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после инцидента в отеле.