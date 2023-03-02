Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» в Лиге чемпионов от «Реала»
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«Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне. У нас был нокдаун в матче против «Реала» — мы очень хорошо провели первый тайм, а затем очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее», — сказал после матча Клопп.
Игра между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».
Напомним, что подопечные Клоппа потерпели поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, ведя в счёте 2:0. Итоговый результат — 5:2 в пользу «сливочных».
Ранее агент Салаха отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может продать форварда.