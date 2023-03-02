Клопп назвал нокдауном поражение «Ливерпуля» в Лиге чемпионов от «Реала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Вулверхэмптоном» в перенесённом матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Ливерпуль» хорошо сыграл в обороне. У нас был нокдаун в матче против «Реала» — мы очень хорошо провели первый тайм, а затем очень плохо начали второй. Сегодня мы выглядели намного стабильнее», — сказал после матча Клопп.

Игра между командами завершилась со счётом 2:0 в пользу «Ливерпуля».

Напомним, что подопечные Клоппа потерпели поражение от «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, ведя в счёте 2:0. Итоговый результат — 5:2 в пользу «сливочных».

Ранее агент Салаха отреагировал на слухи, что «Ливерпуль» может продать форварда.