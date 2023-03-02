Мане: я не вижу ни одной команды сильнее «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о решении перейти в немецкий клуб из «Ливерпуля».

«Я не вижу ни одной команды сильнее «Баварии». У меня не было никаких сомнений, когда я решил покинуть «Ливерпуль»: я хотел перейти только в «Баварию», играть в Бундеслиге», — цитирует Мане Bild.

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».

30-летний Мане является воспитанником «Метца». С 2016 года он выступал за «Ливерпуль». Хавбек провёл за английскую команду 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач.

Ранее Мане признался, что беседовал с Роналду по поводу перехода в «Баварию».