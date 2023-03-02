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Гендиректор «Динамо»: мы готовы сыграть в Кубке России с любым соперником

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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о вылете столичного клуба в Кубок России «Путь регионов».

«Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть и пройти дальше. Команда очень старалась, но это футбол — такое бывает. Мы могли сыграть лучше. Проанализируем и сделаем выводы. Хотели бы мы попасть сразу на «Зенит»? Посмотрим, пусть жребий решит. Мы готовы к любому сопернику», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1. 

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Йокановича продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче Кубка России.

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