Гендиректор «Динамо»: мы готовы сыграть в Кубке России с любым соперником
«Сегодня, к сожалению, не получилось выиграть и пройти дальше. Команда очень старалась, но это футбол — такое бывает. Мы могли сыграть лучше. Проанализируем и сделаем выводы. Хотели бы мы попасть сразу на «Зенит»? Посмотрим, пусть жребий решит. Мы готовы к любому сопернику», — цитирует Пивоварова «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1.
В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.
Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».
Таким образом, подопечные Йокановича продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче Кубка России.