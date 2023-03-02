Даса: «Динамо» не смогло показать хорошую игру

Защитник «Динамо» Эли Даса прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в матче Кубка России.

«Если ты не выигрываешь хотя бы одну игру из двух, то не можешь пройти в следующий раунд. Мы не смогли показать хорошую игру, недооценки «Крыльев» не было», — цитирует Дасу РИА Новости.

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1.

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Йокановича продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России.