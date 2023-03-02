El Cierre Digital: жена обвиняемого в сексуальном насилии Хакими инициировала развод с футболистом

Испанская актриса Хиба Абук приняла решение развестись с защитником ПСЖ Ашрафом Хакими.

Как сообщает El Cierre Digital, развод пары не связан с обвинениями футболиста в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад из-за того, что отношения между Абук и Хакими были напряжёнными из-за разного видения жизни.

По информации Le Parisien, 26 февраля в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила о половом акте с участием футболиста, совершённом без её согласия, однако она отказалась подавать заявление.

На данный момент никаких формальных обвинений в адрес защитника не выдвинуто.

Ранее сообщалось, что адвокат Хакими отвергает обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые против футболиста.