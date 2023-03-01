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Писарский: слышал свист при исполнении пенальти, но на меня не влияет это

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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о своём голе с пенальти в ответном матче Кубка России с «Динамо».

«Хорошо влился в команду, пацаны поддержали, спасибо им. Меня тепло приняли, всё получается, слава богу. Хотели выиграть, но сыграли вничью, идём дальше. Мой пенальти? Я всегда по‑разному бью. Слышал свист, никак не отношусь к этому, на меня не влияет», — цитирует Писарского «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Игоря Осинькина вышли в полуфинал «Пути РПЛ» Кубка России.

Писарский был признан лучшим игроком матча.

Ранее Осинькин прокомментировал выход самарской команды в полуфинал Кубка России.

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