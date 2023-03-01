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Йоканович — о поражении в 1/4 финала Кубка России: «Динамо» не хватало агрессии

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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, недоволен результатом, но стоит отметить, что мы хорошо начали встречу. Но после пенальти нити игры были потеряны. Во втором тайме не хватало агрессии, спортивной злости. Мяч недостаточно хорошо ходил. Постарались в конце сделать навал, но не увенчалось успехом», — цитирует Йокановича «Матч ТВ».

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:1. 

В составе самарской команды с пенальти отличился Владимир Писарский. У «Динамо» мяч забил Ярослав Гладышев.

Первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Крыльев».

Таким образом, подопечные Йокановича продолжат борьбу в «Пути регионов». 

Ранее стали известны все полуфиналисты «Пути РПЛ» Кубка России.

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