Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP
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Россиянин победил Александра Бублика (Казахстан) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.
Таким образом, Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В 2019 году теннисист выиграл 12 матчей подряд, а в сезоне-2020/21 не проигрывал на протяжении 20 игр.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре.