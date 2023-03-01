Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).

Россиянин победил Александра Бублика (Казахстан) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Таким образом, Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В 2019 году теннисист выиграл 12 матчей подряд, а в сезоне-2020/21 не проигрывал на протяжении 20 игр.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре.