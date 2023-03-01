Узнать больше

Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/4 финала теннисного турнира в Дубае (ОАЭ).
Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах ATP
  • Gettyimages.ru

Россиянин победил Александра Бублика (Казахстан) со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут.

Таким образом, Медведев одержал 11-ю победу подряд на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 

В 2019 году теннисист выиграл 12 матчей подряд, а в сезоне-2020/21 не проигрывал на протяжении 20 игр.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, что Медведев и Рублёв могут улучшить в своей игре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить