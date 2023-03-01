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Защитник «Ростова» Прохин: гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола

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Защитник «Ростова» Данила Прохин высказался о конкуренции с «Зенитом» за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Защитник «Ростова» Прохин: гегемония «Зенита» — плюс для российского футбола
  • РИА Новости

«Почему нет? Вдруг у «Зенита» начнётся неудачная серия. На самом деле, их гегемония — плюс для российского футбола. Так их втройне приятней обыгрывать. А мне, как воспитаннику, даже в пять раз приятнее», — цитирует Прохина Sport24.

После 17 туров чемпионата России по футболу «Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 36 очками занимает второе место. «Ростов» с 35 очками располагается на третьей строчке. Четвёртую позицию занимает «Динамо» с 29 очками.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении своей команды от «Урала» в Кубке России.

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