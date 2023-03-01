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Мор: «Динамо» по стилистике удобно для «Крыльев Советов»

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказал мнение, что «Динамо» по стилистике удобно для «Крыльев Советов» в Кубке России.
Мор: «Динамо» по стилистике удобно для «Крыльев Советов»
  • РИА Новости

«Думаю, равные шансы тут, тем более «Динамо» по стилистике удобно для «Крыльев Советов». Как повлияет погода? У «Динамо» непродуваемый стадион, снег не сильно скажется на качестве газона и атмосфере, качество игры будет приличным», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Встреча в Самаре на стадионе «Солидарность» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Осинькина. Голами в составе хозяев отметились Владимир Писарский и Александр Зуев. Автора первого мяча признали лучшим игроком матча. Единственный гол в составе москвичей забил Константин Тюкавин.

Ответный матч состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об ответном матче Кубка России с «Динамо».

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