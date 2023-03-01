Быстров — о «Спартаке»: нормальный тренер пришёл, немного раскрепостил их

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о Гильермо Абаскале.

«Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришёл, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 17 матчах набрав 36 очков. Лидер — «Зенит» (42).

4 марта «Спартаку» предстоит матч с «Уралом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые могли бы выиграть Лигу конференций.