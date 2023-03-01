Узнать больше

Быстров — о «Спартаке»: нормальный тренер пришёл, немного раскрепостил их

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о Гильермо Абаскале.
Быстров — о «Спартаке»: нормальный тренер пришёл, немного раскрепостил их
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль реанимировал русских футболистов, которые в последние годы сникли. И про Зобнина говорили, что не может, и про многих других. Нормальный тренер пришёл, немного раскрепостил их, дал понять, что играют в атаку, и вот результат», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, в 17 матчах набрав 36 очков. Лидер — «Зенит» (42).

4 марта «Спартаку» предстоит матч с «Уралом» в рамках 18-го тура чемпионата России.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что красно-белые могли бы выиграть Лигу конференций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить