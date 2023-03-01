Свищёв: мнение Дзюбы интересно миллионам людей

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Любой человек имеет право на свои взгляды, свои суждения. Дзюба, помимо того, что является спортсменом, ещё и публичная личность, узнаваемая персона. Думаю, для миллионов людей интересно его мнение. Мне было интересно послушать его суждения, околополитические взгляды на жизнь», — цитирует Свищёва «РБ Спорт».

Футболист 22 февраля провёл первый официальный матч за «Локомотив». Железнодорожники на стадионе «РЖД Арена» потерпели поражение со счётом 0:1 от «Спартака». Дзюбу признали лучшим игроком встречи. В зимнее трансферное окно форвард подписал контракт с красно‑зелёными на правах свободного агента до конца сезона.

1 марта Дзюба рассказал о своей политической позиции и заявил, что является патриотом России, добавив: «Хоть убейте, до конца буду за свою страну».

Ранее бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон назвал Дзюбу настоящим мужчиной.