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Масалитин не верит, что ЦСКА может навязать борьбу за тройку призёров в РПЛ

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Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин не верит, что клуб сможет навязать борьбу за тройку призёров в РПЛ.
Масалитин не верит, что ЦСКА может навязать борьбу за тройку призёров в РПЛ
  • РИА Новости

«Верится с трудом в то, что ЦСКА сможет навязать борьбу за тройку призёров в РПЛ. В футболе, конечно, всё бывает, но не думаю, что им удастся как-то ликвидировать отставание. Что третье место, что пятое — сейчас особо никакой разницы нет. Понятно, что третье место — призовое, но оно ничего не даёт. Будут хорошо играть — в тройку войдут, будут плохо играть — не войдут», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

В нынешнем сезоне ЦСКА набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказал своё мнение о главном тренере московского клуба Владимире Федотове.

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