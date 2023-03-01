Мишина рассказала о восстановлении Коляды после болезни

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Михаила Коляды.

«Михаил после болезни пока в форму не вошёл. Он сегодня первый день появился на катке, ничего не говорил об участии в шоу‑программах. Думаю, в конце сезона у него будет какой‑то старт в Петербурге. Всё же большой перерыв в выступлениях делать не стоит. Заканчивать он не собирается», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Коляда отобрался в финал Гран-при России по итогам двух московских этапов серии, однако с тех пор не выступал на соревнованиях. Сообщалось, что у фигуриста обострился хронический синусит.

Ранее сообщалось, что Артур Даниелян заменит Коляду в финале Гран-при России.