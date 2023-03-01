Узнать больше

Мишина рассказала о восстановлении Коляды после болезни

Короткая ссылка
Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина рассказала о восстановлении Михаила Коляды.
Мишина рассказала о восстановлении Коляды после болезни
  • РИА Новости

«Михаил после болезни пока в форму не вошёл. Он сегодня первый день появился на катке, ничего не говорил об участии в шоу‑программах. Думаю, в конце сезона у него будет какой‑то старт в Петербурге. Всё же большой перерыв в выступлениях делать не стоит. Заканчивать он не собирается», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Коляда отобрался в финал Гран-при России по итогам двух московских этапов серии, однако с тех пор не выступал на соревнованиях. Сообщалось, что у фигуриста обострился хронический синусит.

Ранее сообщалось, что Артур Даниелян заменит Коляду в финале Гран-при России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить