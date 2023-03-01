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Анчелотти — о награде The Best от ФИФА: для нас это не слишком важно

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о прошедшей церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards 2022.
Анчелотти — о награде The Best от ФИФА: для нас это не слишком важно
  • Gettyimages.ru

«Для нас это не слишком важно. На чемпионате мира Аргентина заслуженно победила. Это нормально, что Месси, Эмилиано и Скалони выиграли эти награды. Это нормально, что в тройку лидеров попали эти футболисты.

Я не могу выбрать троих лучших, у меня конфликт интересов. Но я уверен, что они из «Мадрида», — приводит слова Анчелотти Marca.

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони был признан лучшим тренером года по версии ФИФА. Лучшим игроком стал нападающий Лионель Месси, награду лучшему вратарю получил Эмилиано Мартинес.

Ранее сообщалось, что представители мадридского «Реала» остались недовольны после оглашения результатов церемонии The Best FIFA Football Awards 2022.

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