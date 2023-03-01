Рублёв — о победе над Давидович-Фокина: никогда не отыгрывался с 1:6 на тай-брейке

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над испанцем Алехандро Давидович-Фокина в турнире ATP в Дубае (ОАЭ).

«Это уже третий такой матч в сезоне. Я очень доволен, что смог выиграть такую игру у очень сложного соперника. Было непросто. Но потом постепенно я начал прибавлять, верить в себя и совершил безумный камбэк с 1:6. До этого я никогда в жизни так не делал», — цитирует Рублёва пресс-служба ATP.

Во втором круге Рублёв победил Давидович-Фокина со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Игра продолжалась 2 часа 27 минут.

Рублёв сделал 12 эйсов и две двойные ошибки. Его соперник сделал восемь подач навылет и три двойные ошибки.

В следующем круге Рублёв сыграет с победителем пары Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об особенностях в игре российских теннисистов Даниила Медведева и Рублёва.