Быстров — о работе судьи в матче «Спартак» — «Локомотив»: почему он должен отменять чистый гол?
- РИА Новости
«На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам… Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, никто из судей не обращал на это внимания.
Почему он должен отменять чистый гол? Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно ни при чём», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что считает работу судьи идеальной.
В первом матче Кубка «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России («Путь РПЛ»).
Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России (4:2).