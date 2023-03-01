Быстров — о работе судьи в матче «Спартак» — «Локомотив»: почему он должен отменять чистый гол?

Бывший полузащитник московского «Спартака» Владимир Быстров оценил работу бригады арбитров в матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ») с «Локомотивом» (4:2).

«На втором моменте они плачут, где Тикнизян сам… Это из серии, когда защитник начинает прикрывать мяч корпусом, нападающий подбегает, он ныряет на мяч и руками забирает. Наши судьи обычно свистели. А в Англии видел несколько лет назад пару таких эпизодов, никто из судей не обращал на это внимания.

Почему он должен отменять чистый гол? Я могу так же красиво упасть, видя, что проигрываю борьбу. Что и сделал Тикнизян. Сам насрал в этом эпизоде, из-за него забили гол. Сам виноват, судья здесь совершенно ни при чём», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что считает работу судьи идеальной.

В первом матче Кубка «Спартак» победил «Локомотив» со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Локомотивом» в 1/4 финала Кубка России (4:2).