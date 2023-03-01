Крюгер одержал победу в гонке свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Симен Хегстад ​​Крюгер одержал победу в гонке свободным стилем на чемпионате мира в Планице.

Он преодолел дистанцию в 15 км за 32 минуты 17,4 секунды.

Его соотечественники Харальд Эстберг Амундсен (+5,3) и Ханс Кристер Холунд (+24,6) заняли второе и третье места соответственно.

Четвёртое место занял Йоханнес Клебо, отставший от победителя на 25,5 секунды.

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее лыжник Алексей Червоткин оценил уровень чемпионата мира по лыжным гонкам.