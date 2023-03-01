Узнать больше

Туктамышева подала заявку на участие в турнире шоу-программ

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, собирается ли она принять участие в турнире шоу-программ.
Туктамышева подала заявку на участие в турнире шоу-программ
  • РИА Новости

«Да, подавала, очень ждём итоги!» — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта. 

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить