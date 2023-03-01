Туктамышева подала заявку на участие в турнире шоу-программ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, собирается ли она принять участие в турнире шоу-программ.

«Да, подавала, очень ждём итоги!» — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Олимпийские чемпионы допускаются без предварительного отбора. К участию пригласят до 20 фигуристов, список которых будет объявлен 1 марта.

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что не будет принимать участие в турнире фигуристов по шоу-программам.