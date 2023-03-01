Отец Большунова сожалеет, что сын не может выступать на международных соревнованиях

Александр Большунов — старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал победу сына в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Гонку, конечно, смотрел, Саша отработал хорошо. Все наши ребята находятся в прекрасной форме, сегодня получилась отличная борьба.

Обидно ли, что Александр в такой форме не может выступать на международных стартах? Ну а что мы можем поделать? Конечно, неприятно, но мы все верим в то, что наших спортсменов вернут как можно быстрее. Спорт должен быть вне политики, потому что сейчас ситуация очень неприятная», — приводит слова Большунова-старшего «Матч ТВ».

Большунов преодолел разделку в 15 км за 35 минут и 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием в 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги гонки свободным стилем на турнире «Чемпионские высоты».