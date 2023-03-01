Узнать больше

Отец Большунова сожалеет, что сын не может выступать на международных соревнованиях

Короткая ссылка
Александр Большунов — старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал победу сына в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».
Отец Большунова сожалеет, что сын не может выступать на международных соревнованиях
  • РИА Новости

«Гонку, конечно, смотрел, Саша отработал хорошо. Все наши ребята находятся в прекрасной форме, сегодня получилась отличная борьба.

Обидно ли, что Александр в такой форме не может выступать на международных стартах? Ну а что мы можем поделать? Конечно, неприятно, но мы все верим в то, что наших спортсменов вернут как можно быстрее. Спорт должен быть вне политики, потому что сейчас ситуация очень неприятная», — приводит слова Большунова-старшего «Матч ТВ».

Большунов преодолел разделку в 15 км за 35 минут и 56,8 секунды. Вторым к финишу пришёл Алексей Червоткин с отставанием в 6,0 секунды. Тройку победителей замкнул Иван Якимушкин (+20,4).

Сборная России отстранена Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян на весь сезон-2022/23.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги гонки свободным стилем на турнире «Чемпионские высоты».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить