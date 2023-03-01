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В Ижевске 18 и 19 марта пройдёт Международный лыжный марафон имени Кулаковой

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Юбилейный Международный лыжный марафон им. Г.А. Кулаковой пройдёт в Ижевске с 18 по 19 марта.
В Ижевске 18 и 19 марта пройдёт Международный лыжный марафон имени Кулаковой
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу «Калашников Спорт».

К настоящему времени на марафон зарегистрировались спортсмены из Удмуртии, Москвы и Московской области, Ленинградской, Ивановской, Нижегородской, Свердловской и Тюменской областей, а также республик Татарстан, Башкортостан и Пермского края.

Ранее «Крыминформ» передавал, что Республика Крым получит субсидию по госпрограмме «Развитие туризма» в сумме 15,8 млн рублей.

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