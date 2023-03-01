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Чернов — о победе над «Локомотивом»: задача была одна — не дать забить

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Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ») (4:2).
Чернов — о победе над «Локомотивом»: задача была одна — не дать забить
  • РИА Новости

«Получилось всё, что задумывали. Конечно, неприятно, что пропустили два мяча. Но по такой игре, когда атака на атаку, было понятно, что у «Локомотива» тоже будут моменты.

Как удалось сдержать Дзюбу? Хорошо подготовились: посмотрели слабые и сильные стороны — от них и сыграли. Выполнили всё, что хотел тренер. Сделали всё правильно — такой и итог. Задача была одна — не дать забить. По сути, удалось», — приводит слова Чернова «Чемпионат».

В первом матче Кубка «Спартак» победил «Локо» со счётом 1:0. Таким образом, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России («Путь РПЛ»).

Ранее сообщалось, что Виталий Мешков рассудит матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Урал».

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