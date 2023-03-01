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Экс-футболист «Эльче» Пелайо погиб в 32 года, попав под поезд

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Бывшего полузащитника «Эльче», «Овьедо» и «Кордовы» Пелайо сбил поезд в Испании.
Экс-футболист «Эльче» Пелайо погиб в 32 года, попав под поезд
  • Gettyimages.ru

Трагедия произошла днём, 28 февраля. Прибывшие экстренные службы ничего не смогли сделать для спасения жизни экс-футболиста, сообщает Marca.

Отмечается, что дело будет расследовать полиция. 

Спортсмен завершил карьеру в 2018 году в результате несчастного случая — Пелайо упал с балкона третьего этажа отеля, получил множественные переломы и стал инвалидом. Восемь месяцев назад 32-летний спортсмен женился. 

Ранее стало известно, что умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен.

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