Экс-футболист «Эльче» Пелайо погиб в 32 года, попав под поезд

Бывшего полузащитника «Эльче», «Овьедо» и «Кордовы» Пелайо сбил поезд в Испании.

Трагедия произошла днём, 28 февраля. Прибывшие экстренные службы ничего не смогли сделать для спасения жизни экс-футболиста, сообщает Marca.

Отмечается, что дело будет расследовать полиция.

Спортсмен завершил карьеру в 2018 году в результате несчастного случая — Пелайо упал с балкона третьего этажа отеля, получил множественные переломы и стал инвалидом. Восемь месяцев назад 32-летний спортсмен женился.

Ранее стало известно, что умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен.