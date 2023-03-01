Алаба ответил на обвинения при выборе лучшим игроком года Месси, а не Бензема

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба объяснил фанатам клуба своё решение проголосовать за Лионеля Месси при выборе лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА.

«Решаю не только я. За эту награду голосует вся сборная Австрии. Я много раз говорил, что для меня Бензема — лучший нападающий в мире, и он останется им», — написал Алаба в соцсетях.

27 февраля форвард «Пари Сен-Жермен» Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА. За награду с ним боролись его одноклубник Килиан Мбаппе, а также нападающий «Реала» Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что Месси поделился эмоциями от признания футболистом 2022 года.