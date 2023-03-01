Алаба ответил на обвинения при выборе лучшим игроком года Месси, а не Бензема
«Решаю не только я. За эту награду голосует вся сборная Австрии. Я много раз говорил, что для меня Бензема — лучший нападающий в мире, и он останется им», — написал Алаба в соцсетях.
27 февраля форвард «Пари Сен-Жермен» Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА. За награду с ним боролись его одноклубник Килиан Мбаппе, а также нападающий «Реала» Карим Бензема.
Ранее сообщалось, что Месси поделился эмоциями от признания футболистом 2022 года.