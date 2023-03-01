Камоцци: игра Миранчука и Головина может стать стимулом для клубов Европы, чтобы рассмотреть футболистов из РПЛ

Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах россиян заиграть в Европе.

«Надеюсь, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России», — цитируют Камоцци «Известия».

Напомним, что Алексей Миранчук на правах аренды выступает в «Торино». Права игрока принадлежат «Аталанте». Александр Головин защищает цвета «Монако».

Ранее Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом».