Камоцци: игра Миранчука и Головина может стать стимулом для клубов Европы, чтобы рассмотреть футболистов из РПЛ
«Надеюсь, что игра Головина и Миранчука в своих командах станет стимулом для европейских клубов, чтобы рассмотреть футболистов из чемпионата России», — цитируют Камоцци «Известия».
Напомним, что Алексей Миранчук на правах аренды выступает в «Торино». Права игрока принадлежат «Аталанте». Александр Головин защищает цвета «Монако».
Ранее Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук выйдет в стартовом составе «Торино» на матч с «Ювентусом».