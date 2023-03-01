Рианчо: «Спартак» однажды может выиграть Лигу конференций

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы красно-белых в еврокубках.

«Думаю, Лигу конференций красно-белые могли бы выиграть при удачном стечении обстоятельств. Лигу чемпионов и Лигу Европы — нет. Слишком сложные турниры», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к Евро-2024, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Рианчо заявил, что скоро у Михаила Игнатова появятся предложения из Европы.