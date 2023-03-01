Мане признался, что беседовал с Роналду по поводу перехода в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал о встрече с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Я встречался с ним на Мальорке перед стартом сезона, когда мой переход уже был завершён. Он поздравил меня и сказал: «Отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — цитирует Мане Bild.

22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».

30-летний Мане является воспитанником «Метца». С 2016 года он выступал за «Ливерпуль». Хавбек провёл за английскую команду 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.