Мане признался, что беседовал с Роналду по поводу перехода в «Баварию»
«Я встречался с ним на Мальорке перед стартом сезона, когда мой переход уже был завершён. Он поздравил меня и сказал: «Отличный клуб! Это отличный шаг для тебя!» — цитирует Мане Bild.
22 июня сенегальский футболист присоединился к «Баварии».
30-летний Мане является воспитанником «Метца». С 2016 года он выступал за «Ливерпуль». Хавбек провёл за английскую команду 269 матчей во всех турнирах, в которых забил 120 мячей и отдал 48 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Роналду признан лучшим игроком февраля в чемпионате Саудовской Аравии.