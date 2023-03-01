В Минспорте заявили, что спортивные федерации помогут пострадавшим при СВО регионам России

Заместитель министра спорта Одес Байсултанов рассказал, когда Минспорт запустит программы помощи пострадавшим при специальной военной операции (СВО) регионам России.

«Я думаю, мы сможем до конца марта начать определенные реальные действия по оказанию целевой помощи тем регионам, которые пострадали в том числе в ходе СВО. В этой части у нас очень много проблем на сегодняшний день, в обеспечении выезда команд, экипировки, восстановления оборудования и так далее реально Минспорту не хватает средств. Еще раз хочу сказать, то, что вы приняли решение о выделении части средств на реализацию этих задач, очень дорогого стоит», — цитирует Байсултанова ТАСС.

Он признался, что в Минспорте «долго ломали голову над тем, как предпринять эффективные действия для решения тех задач по новым регионам, которые поставлены главой государства»

«Хочу поблагодарить все федерации за единогласное решение о том, что они готовы часть средств, которые направляются по букмекерским отчислениям, переводить в новую создаваемую организацию. Набсовет будет состоять из представителей федераций, которых выбрали на сегодняшнем совещании», — заключил Байсултанов.

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азиатскую шахматную федерацию (ACF).