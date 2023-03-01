Майгуров перед СБР поставлена цель экипировать биатлонистов российскими лыжами
«СБР закупил 550 пар лыж, направил в наши региональные федерации. На сегодняшний день юниорского уровня уже достигли. У компании есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто-то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».
Официальная презентация лыж от российского производителя состоялась 31 января в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.
Ранее сообщалось, что биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте на чемпионате России.