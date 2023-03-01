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Майгуров перед СБР поставлена цель экипировать биатлонистов российскими лыжами

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Союз биатлонистов России (СБР) закупил 550 пар лыж, которые направлены в регионы, есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде спортсмены использовали отечественный инвентарь, рассказал глава организации Виктор Майгуров.

«СБР закупил 550 пар лыж, направил в наши региональные федерации. На сегодняшний день юниорского уровня уже достигли. У компании есть цели, чтобы на следующей Олимпиаде кто-то уже бежал на наших лыжах. Думаю, это вполне реальная история», — цитирует Майгурова «Матч ТВ».

Официальная презентация лыж от российского производителя состоялась 31 января в инновационном центре Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Виктория Сливко поделилась эмоциями после победы в большом масс-старте на чемпионате России.



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