Винер заявила, что мужчины блестяще смотрятся в художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики России (ВФХГР) Ирина Винер высказалась о мужских соревнованиях.

«Самые сильные стороны мужской художественной гимнастики — грация, изящество и мужественность. Мы делаем полуакробатические и акробатические элементы с предметами. Это здорово, смотрится блестяще», — цитирует Винер ТАСС.

В упражнениях с булавами на чемпионате России победителем стал Данил Цветков, вторым стал Василий Малый, третьим — Артем Близнюк. В упражнениях со скакалкой лучшим стал Артур Муринов, вторым — Близнюк, третьим — Глеб Галковский. По итогам выступлений на гимнастических кольцах лучшим стал Цветков, вторым — Муринов, третьим — Малый. В упражнениях с палкой победителем стал Цветков, второе место занял Муринов, третье — Малый.

Чемпионат России по художественной гимнастике завершится 4 марта.

Ранее Арина Аверина рассказала, что с интересом начинает новый сезон и не испытывает проблем с мотивацией.





