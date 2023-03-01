Винер заявила, что мужчины блестяще смотрятся в художественной гимнастике
«Самые сильные стороны мужской художественной гимнастики — грация, изящество и мужественность. Мы делаем полуакробатические и акробатические элементы с предметами. Это здорово, смотрится блестяще», — цитирует Винер ТАСС.
В упражнениях с булавами на чемпионате России победителем стал Данил Цветков, вторым стал Василий Малый, третьим — Артем Близнюк. В упражнениях со скакалкой лучшим стал Артур Муринов, вторым — Близнюк, третьим — Глеб Галковский. По итогам выступлений на гимнастических кольцах лучшим стал Цветков, вторым — Муринов, третьим — Малый. В упражнениях с палкой победителем стал Цветков, второе место занял Муринов, третье — Малый.
Чемпионат России по художественной гимнастике завершится 4 марта.
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