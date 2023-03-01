Gezen Dokuz: Захарян не перешёл в «Галатасарай» из-за отца

Стали известны причины отказа полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна от трансфера в турецкий «Галатасарай».

Турецкая сторона достигла соглашения с хавбеком и руководством московского клуба. Проблема заключается в том, что отец игрока не заинтересован в переезде игрока в Турцию, сообщает Gezen Dokuz в социальных сетях.

По информации СМИ, «Галатасарай» был близок к подписанию игрока в зимнее трансферное окно. Зарплата россиянина составила бы около €1,2 млн в год.

В сезоне-2022/23 Захарян забил два мяча и отдал пять результативных передач в 16 матчах Российской премьер-лиги за бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Андрей Кобелев высказался о будущем полузащитника Арсена Захаряна.