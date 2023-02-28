Президент ФК «Легион»: предложенный Нурмагомедову контракт не являлся маркетинговым ходом

Президент футбольного клуба «Легион» Шамиль Лахиялов раскрыл подробности переговоров с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Это был маркетинговый ход? Нет, мы реально обсуждали этот вопрос. Если бы он категорически отказался — мы бы и не обсуждали. Наш главный тренер с ним на связи, я каждый раз ему напоминаю», — цитирует Лахиялова Sport24.

Он подчеркнул, что Нурмагомедов мог бы решить многие проблемы клуба из Махачкалы.

«Думаю, тысяч 5—10 пришли бы на стадион увидеть дебют Хабиба в профессиональном футболе», — заключил Лахиялов.

Президент Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что Нурмагомедов ограничит работу с командой, но не покинет индустрию полностью.

Ранее замминистра спорта Дагестана Будун Будунов выразил уверенность, что Нурмагомедов способен принести пользу абсолютно в любом месте.