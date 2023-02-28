Гаджиев: «Локомотиву» предстоит непростая борьба за выживание
- РИА Новости
«В целом уверенная победа «Спартака» в двухматчевой дуэли. У «Локомотива» остаются проблемы. Железнодорожникам предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в Премьер-лиге», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.
«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.
Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее защитник красно-белых Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».