Гаджиев: «Локомотиву» предстоит непростая борьба за выживание

Заслуженный тренер России по футболу Гаджи Гаджиев прокомментировал игру «Спартака» и «Локомотива» в ответном матче Кубка России.

«В целом уверенная победа «Спартака» в двухматчевой дуэли. У «Локомотива» остаются проблемы. Железнодорожникам предстоит непростая борьба за выживание. Но, думаю, они сохранят место в Премьер-лиге», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее защитник красно-белых Даниил Хлусевич высказался о победе «Спартака» в кубковом матче с «Локомотивом».