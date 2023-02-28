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Непряева: у меня язык не поворачивается назвать себя королевой лыж

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева рассказала, как относится к тому, что её называют королевой лыж.
Непряева: у меня язык не поворачивается назвать себя королевой лыж
  • РИА Новости
  • © Павел БедняковПавел Бедняков

«Приятно слышать такое, но… Ни в коем случае не считаю себя королевой. У меня язык не поворачивается назвать себя так. Лидер — да, но не королева», — цитирует Непряеву «Чемпионат».

27-летняя спортсменка является трёхкратным призёром Олимпийских игр и трёхкратным призёром чемпионатов мира. 27 февраля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире. 

Ранее Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

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