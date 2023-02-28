Непряева: у меня язык не поворачивается назвать себя королевой лыж
- РИА Новости
- © Павел БедняковПавел Бедняков
«Приятно слышать такое, но… Ни в коем случае не считаю себя королевой. У меня язык не поворачивается назвать себя так. Лидер — да, но не королева», — цитирует Непряеву «Чемпионат».
27-летняя спортсменка является трёхкратным призёром Олимпийских игр и трёхкратным призёром чемпионатов мира. 27 февраля олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова назвала Непряеву сильнейшей лыжницей в мире.
Ранее Степанова одержала победу в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».