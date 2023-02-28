Агент Головина прокомментировал продление контракта с «Монако» до 2026 года

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал решение своего клиента продлить контракт с клубом.

«Саша доволен, что продлил контракт. Здесь он вырос как игрок, все его поддерживают, что способствует тому, как Головин играет. Всё так, как и должно быть», — цитирует Клюева «Чемпионат».

Соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.

Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение, что «Монако» принял верное решение продлить контракт с Головиным.