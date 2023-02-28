Кавазашвили: не сомневаюсь, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ в этом году

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от ответного матча «Спартака» с «Локомотивом» (4:2) в четвертьфинале Кубка России.

«Просто в восторге от победы «Спартака»! Увидел игру двух топовых клубов, которая по качеству не уступила матчам европейских грандов. Не сомневаюсь, что в этом году красно-белые станут чемпионами. Как бы ни поправлял свое положение «Зенит», Абаскаль делает акцент на своих воспитанниках и россиянах, что может стать ключевым фактором», — цитирует Кавазашвили Sport24.

«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2. В составе красно-белых мячи забили Михаил Игнатов (15-я минута), Роман Зобнин (56-я), Кристофер Мартинс (81-я) и Квинси Промес (90 + 9). У железнодорожников дубль оформил Антон Миранчук (17-я, 83-я).

Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».

Ранее олимпийская чемпионка в женском одиночном катании и болельщица «Спартака» Анна Щербакова высказалась о победе красно-белых над «Локомотивом».