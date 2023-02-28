L’Équipe: Ле Гре подал в отставку с поста президента Федерации футбола Франции

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре принял решение покинуть свой пост.

Как сообщает L’Équipe, Ле Гре объявил о своём решении на заседании исполнительного комитета.

11 января на внеочередном заседании исполкома FFF Ле Гре был отстранён от своей должности.

Напомним, что глава федерации попал под критику после продления контракта с наставником французской сборной Дидье Дешамом и после своих высказываний в адрес Зинедина Зидана, а также из-за обвинений футбольного агента Сони Суид в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что Ле Гре отвергает все обвинения в свой адрес.