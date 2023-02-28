Представители «Волги» и «Зенита» вызваны на заседание КДК РФС

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что представители «Волги» и «Зенита» были вызваны на заседание по итогам матча Кубка России.

«На заседание вызваны представители «Волги» и «Зенита». Рассмотрим не только инцидент с бананом, но и бросание посторонних предметов на поле с попаданием в игроков, судей и стюардов. Заседание пройдёт 3-го числа в 13.00», — цитирует Григорьянца «Спорт-Экспресс».

Встреча в Ульяновске завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

На 91-й (90 + 1) минуте матча Вендела заменил Данила Козлов. В этот момент в сторону бразильского полузащитника кинули предмет жёлтого цвета, похожий на банан.

Ранее пресс-атташе «Волги» Олег Савинов заявил, что у бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела не было клубной атрибутики.