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Доктор Шестаков: Костомарова ввели в медикаментозную кому, чтобы избежать летального исхода

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Доктор медицинских наук Андрей Шестаков прокомментировал решение врачей ввести фигуриста Романа Костомарова в медикаментозную кому.
Доктор Шестаков: Костомарова ввели в медикаментозную кому, чтобы избежать летального исхода
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Вводят в медикаментозную кому при тяжёлых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека. Просто так в медикаментозную кому не вводят, значит, были основания, что обычная деятельность организма пациента приведёт к летальному исходу», — цитирует Шестакова Sport24.

Он также отметил, что самое важное в процессе просыпания — это переход функционирования организма в коме и в обычном состоянии, поэтому нужно всё делать постепенно и аккуратно.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук. По информации СМИ, фигурист будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней.

Ранее серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил, что энергия болельщиков, передаваемая в письмах и во время ледового шоу «Ледниковый период. Снова вместе», поможет Костомарову в борьбе за жизнь.

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