Бывшего голкипера «Урала-2» Алексеева похоронили в Екатеринбурге

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что погибший бывший вратарь екатеринбургского клуба Давыд Алексеев во вторник был похоронен в Екатеринбурге.

«Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодёжь», — приводит слова Иванова РИА Новости.

Бывший голкипер «Урала-2» ушёл из жизни 24 февраля. Футболисту было 19 лет.

По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны игрока пройдут 28 февраля.

Вратарь также выступал за молодёжную команду «Урала». В 2021 году Алексеев был на сборах с основным составом команды и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом голкипера было владивостокское «Динамо», куда он перешёл летом 2022 года.

Ранее РПЛ выразила соболезнования в связи с гибелью 19-летнего воспитанника «Урала».