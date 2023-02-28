Бывшего голкипера «Урала-2» Алексеева похоронили в Екатеринбурге
- РИА Новости
«Вратарь Давыд Алексеев сегодня был похоронен в Екатеринбурге. На похоронах было очень много народу, вся наша молодёжь», — приводит слова Иванова РИА Новости.
Бывший голкипер «Урала-2» ушёл из жизни 24 февраля. Футболисту было 19 лет.
По информации «Матч ТВ», Алексеев выпал из окна. Похороны игрока пройдут 28 февраля.
Вратарь также выступал за молодёжную команду «Урала». В 2021 году Алексеев был на сборах с основным составом команды и принял участие в нескольких товарищеских матчах. Последним клубом голкипера было владивостокское «Динамо», куда он перешёл летом 2022 года.
Ранее РПЛ выразила соболезнования в связи с гибелью 19-летнего воспитанника «Урала».