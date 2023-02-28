Месси поделился эмоциями от признания футболистом 2022 года

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями от признания лучшим футболистом 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Спасибо всем, благодаря кому я получил эту награду. От сборной Аргентины до моей семьи и друзей, до 45 миллионов аргентинцев, которые верили в нас. Поздравляю всех победителей The Best, особенно Лионеля Скалони и Эмилиано Мартинеса. Всех обнимаю, до скорых встреч!» — написал Месси в соцсетях.

Аргентинский футболист выигрывал награду в 2019 году. На приз также были номинированы нападающие ПСЖ и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

Нападающий выиграл чемпионат мира — 2022 в составе сборной Аргентины. В финале турнира аргентинские футболисты победили Францию по пенальти. Месси стал лучшим игроком мундиаля.

Ранее форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил Месси с получением награды лучшему футболисту 2022 года.