Агент Изидора: точно сказать, когда он вернётся на поле, пока нельзя

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа рассказал о состоянии своего клиента.

«Сейчас Вильсон проходит лечение. Всё идёт по плану. Точно сказать, когда вернётся на поле, пока нельзя», — цитирует Лакруа Sport24.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками.