Агент Изидора: точно сказать, когда он вернётся на поле, пока нельзя
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«Сейчас Вильсон проходит лечение. Всё идёт по плану. Точно сказать, когда вернётся на поле, пока нельзя», — цитирует Лакруа Sport24.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболист появится на поле не раньше чем через несколько недель. Точные сроки восстановления пока неизвестны.
В нынешнем сезоне 22-летний француз забил 11 мячей и отдал пять результативных передач в 29 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Изидору может потребоваться операция в Германии из-за проблем со связками.