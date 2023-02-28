Спортивный директор «Монако»: Головин — один из самых опытных игроков в нашей команде
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- © IMAGO/Gladys Chai von der Laage
«Александр — один из самых опытных игроков в нашей команде. Это продление свидетельствует о стремлении клуба сохранить в своём составе высококлассных игроков — для помощи в достижении наших целей», — цитирует Митчелла пресс-служба клуба.
Соглашение с россиянином рассчитано до 2026 года.
Хавбек перешёл из ЦСКА в «Монако» в 2018 году. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 24 матчах в чемпионате Франции, забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказал мнение, что «Монако» принял верное решение продлить контракт с Головиным.