Авербух: энергия зрителей ледового шоу поможет Костомарову в тяжелейшей борьбе
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«Благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он — неотъемлемая часть нашей ледовой семьи! Благодарим за те письма, которые были ему написаны, мы обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе», — цитирует Авербуха РИА Новости.
10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук. По информации СМИ, фигурист будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней.
Ранее стали известны новые подробности о состоянии Костомарова.