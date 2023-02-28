Авербух: энергия зрителей ледового шоу поможет Костомарову в тяжелейшей борьбе

Серебряный призёр Олимпиады в танцах на льду хореограф Илья Авербух считает, что энергия болельщиков, передаваемая в письмах и во время ледового шоу «Ледниковый период. Снова вместе», поможет фигуристу Роману Костомарову в борьбе за жизнь.

«Благодарю за аплодисменты, которые звучали в адрес моего друга Романа Костомарова, он — неотъемлемая часть нашей ледовой семьи! Благодарим за те письма, которые были ему написаны, мы обязательно их передадим! Я уверен, что эта энергия ему обязательно поможет в этой тяжелейшей борьбе», — цитирует Авербуха РИА Новости.

10 января 46-летний Костомаров попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля стало известно об ампутации ступней и пальцев обеих рук. По информации СМИ, фигурист будет выходить из медикаментозного сна от двух до семи дней.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии Костомарова.