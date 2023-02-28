Экс-игрок «Локомотива» Дюрица объяснил, почему не получил гражданство России

Обладатель Кубка России сезона-2014/15 в составе «Локомотива» Ян Дюрица прокомментировал получение российского гражданства бразильскими полузащитниками «Зенита» — Малкомом и Клаудиньо.

«Тогда были правила — жить в России минимум пять лет и сдать экзамен по русскому языку. Но при разговоре с агентом отказался от этого варианта, ведь тогда бы у меня забрали словацкий паспорт. Не во всех странах можно иметь два гражданства, Словакия — одна из них», — цитирует Дюрицу Sport24.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

Однако для того, чтобы бразильцы смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. В Российском футбольном союзе сообщили, что существует теоретическая возможность, при которой бразильцы смогут выступать за сборную России.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021 года. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос о вызове Малкома и Клаудиньо в национальную команду.