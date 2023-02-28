Булыкин: дерби «Спартак» — «Локомотив» удалось
- РИА Новости
«Игра очень понравилась. В конце даже посмеялись над пенальти Промеса. Дерби удалось. Учитывая, что два клуба не вылетают из Кубка России, игра получилась хорошей по всем компонентам», — цитирует Булыкина «Чемпионат».
«Спартак» нанёс поражение железнодорожникам. Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 4:2.
Подопечные Гильермо Абаскаля вышли в полуфинал Кубка России «Путь РПЛ». Железнодорожники продолжат борьбу в «Пути регионов».
Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о победе своей команды в кубковом матче с «Локомотивом».